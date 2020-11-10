Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.