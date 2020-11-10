Dünyaca ünlü şirket Apple, M1 işlemcisini tanıttı. Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve artık Intel işlemcilerden vazgeçtiğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.
Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı da sonlanmıştı. Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç verecek yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi. Peki Apple'ın yeni canavarı M1 işlemcisi nedir?
APPLE'DAN YENİ CANAVAR M1 İŞLEMCİSİ
Apple'ın yeni nesil Arm tabanlı Mac'lerine güç verecek yeni M1 işlemcisi, tıpkı iPhone 12 serisine güç veren A14 işlemcisi gibi 5nm mimari ile üretildi.
Apple, yeni işlemcinin güç verimliliğine odaklanacağını söyledi ve M1'in watt başına dünyanın en iyi performansını sunduğunu açıkladı.
Apple'ın açıkladığı verilere göre 8 çekirdekli M1 işlemcisi, normal bir dizüstü bilgisayarın dörtte biri oranında daha az güç tüketiyor. Bu sekiz çekirdeğin dört tanesi yüksek performans için, diğer dört tanesi ise yüksek verimlilik için çalışıyor.
Apple'ın yeni işlemcisi M1, aynı zamanda 16 çekirdekli Neural Engine ile birlikte 8 çekirdekli bir grafik ara birimine (GPU) sahip.
TÜM UYGULAMALAR M1 İLE UYUMLU OLACAK
Apple, tüm uygulamaların M1 işlemcisi için optimize edildiğini söylüyor.
Örneğin Apple, Final Cut Pro'nun altı kata kadar daha hızlı olduğunu ve Logic Pro'nun ses parçalarının üç katına kadar daha hızlı işleyebileceğini söylüyor.
Ayrıca Adobe gibi üçüncü taraf uygulamaları da M1 işlemcisiyle uyumlu olacak.
Örneğin M1 ile uyumlu Lightroom, bu yılın sonlarına doğru yayınlanacak.
Photoshop uygulaması ile gelecek yıl uyumlu hale gelecek.