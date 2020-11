5. WhatsApp kullanıcı bilgilerini indirme:



Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi, WhatsApp profilinize ilişkin bilgilerinizi de uygulama içerisinden talep etmeniz mümkün. Bu bilgiler, talebiniz doğrultusunda uygulama tarafından hazırlanıp, bir .ZIP dosyası şeklinde size gönderilecek. Dosyanın içerisinde mesajlaşma yedekleriniz bulunmayacak. İlgili dosya iki-üç gün içerisinde, WhatsApp üzerinden size gönderilecek. Elinize ulaşan dosyayı yedekleyebilirsiniz. Uygulamak için:

Ayarlar'a gidin,

Hesap'a dokunun,

"Hesap bilgilerini talep et" sekmesine dokunun,

"Talep et" butonuna basın.

Not: Eğer bu süre zarfında hesap siler ya da numara değiştirirseniz talebiniz iptal edilir.

6. WhatsApp yazı stilleri:



Dilerseniz özel mesajları istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Önemli bir şey mi söylüyorsunuz, kalın puntolarla yazın. Bir şiir mi paylaşacaksınız, italik yazın ya da bir liste mi paylaşacaksınız, çizin üstünü gitsin.

İtalik yazmak için: _metin_

Kalın yazmak için: *metin*

Üstü çizili yazmak için: ~metin~