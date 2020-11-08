Kaybolan bir mesaj, kaybolan mesajlara kapalı bir sohbete yönlendirilirse, mesaj iletilen sohbetten kaybolmuyor.

Kullanıcı eğer mesaj kaybolmadan önce bir yedekleme yaparsa, kaybolan mesaj da yedeklemeye dahil ediliyor. Yedeklemeden geri yüklendiğinde ise kaybolan mesajlar siliniyor.

Şirket, her iki kullanıcının da özelliği kendileri için etkinleştirebileceğini, grup görüşmelerinde ise yöneticinin bunu kontrol edebileceğini onayladı.

WhatsApp, "Yedi gün ile başlıyoruz, çünkü bunun, sohbetlerin pratik anlamda kalıcı olmadığını ve ne hakkında sohbet ettiğinizi unutmamanız için rahatlık sunduğunu düşünüyoruz. Birkaç gün önce aldığınız alışveriş listesi veya mağaza adresi ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak ama ihtiyaç duymadığınızda kaybolacak" dedi.

WhatsApp bu yeni özelliğini bu ay kullanıcılara sunacağını da belirtti.