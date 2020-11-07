Vazgeçilmez oyun serileri arasında yer alan Grand Theft Auto'nun yeni serisi yani 6 için geri sayım başladı. 17 Eylül 2013 tarihinde hayatımıza giren GTA 5'in ardından sıkı oyun takipçileri 6'nın ne zaman çıkacağı konusunda Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Ayrıca son olarak sosyal medyada bir kullanıcının GTA 6'ya dair paylaştığı harita görenleri şaşırttı. Diğer seri oyunlarından farklı olarak geniş bir alanı kapsıyor. Ancak konu hakkında Rockstar Games'ten bir açıklama yapılmadı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.