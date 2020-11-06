PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) 16. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyunda heyecan dolu bir dönemin daha sonuna gelindi. PUBG Mobile'da yeni sezon için geri sayım sürerken akıllarda yeni özelliklerin ne olacağı sorusu var. 16. sezonla birlikte oyuna dahil edilecek silah, envanter ve araçların neler olacağı merak konusu oldu. Peki, PUBG 16. sezon ne zaman başlıyor? PUBG 15. sezon ne zaman bitecek? Yeniliklerle birlikte neler olacak? İşte detaylar...

PUBG 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere PUBG'de sezonlar yaklaşık iki ay devam ediyor. Bu bağlamda 15. sezonun 15 Kasım'da bitmesi 16. sezonun ise 17-18 Kasım gibi başlaması bekleniyor.