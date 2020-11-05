INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram'ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabiliyor.

INSTAGRAM REELS NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, Reels'i kullanarak çektikleri videolarda artırılmış gerçeklik efektleri kullanabiliyorlar. Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım yeteneğine de sahip olan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak bir kullanıcı, Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyorlar.