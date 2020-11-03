Yenilik cepte! Kamerası en iyi cep telefonu hangisi? Hangi telefon oyunda en iyisi

Cep telefonunda adeta yeni model yarışı yaşanıyor. Markalar birbiri ardına yeni telefonlarını görücüye çıkarıyor. İşte tüketiciyle buluşturulan ya da tanıtılan modellerden bazıları. Kamerası en iyi cep telefonu hangisi? Hangi telefon oyunda en iyisi.

DÖRTLÜ KAMERASIYLA SAHNEDE

HONOR, akıllı telefon modellerine, bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. 48MP'lik ana kameranın yer aldığı dörtlü kamera sistemine, 5000mAh kapasiteli bataryaya ve hızlı şarj özelliğine sahip HONOR 10X Lite, çekim özellikleri ile gençleri hedefliyor. 6.67 inç boyutunda HONOR Punch-Hole ekrana sahip olan 10X Lite, yüzde 90.3'lük ekrankasa oranıyla dikkat çekiyor. Telefon, 206 gram ağırlığında bulunuyor.

ŞARJ CANAVARI

REALME; 65W hızlı şarj özelliğine sahip yeni telefonu 7 Pro'yu piyasaya sürdü. 34 dakikada yüzde 100 şarj olan realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kamera ve selfieler için 32MP kamera barındırıyor.

DÖNEN EKRAN TEKNOLOJİSİ

LG'nin Wing adı verilen yeni telefonunun ekranı 45 derece açı ile dönebiliyor. Telefonda 6.8 inç büyüklüğünde 2440x1080 çözünürlüğünde P-OLED ana ekrana ek olarak 3.9 inç büyüklüğünde 1240x1080 çözünürlüğünde G-OLED ikinci ekran yer alıyor. Gücünü Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 765G yonga setinden alan telefonda, 8 GB RAM var. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen Wing'in arka tarafında 64 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 13 Megapiksel 117 derece geniş açılı lens f/1.9 diyafram + 12 Megapiksel 120 derece geniş açılı gimbal destekli f/2.2 diyaframlı kamera bulunuyor.

MATE 40 SERİSİ GELİYOR

HUAWEI'NİN geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardığı Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, 5 nanometre entegre 5G çip setini, Ultra Vision Cine Kamera sistemini ve ikonik Uzay Halkası tasarımını bünyesinde barındırıyor. 88 derece Horizon Display ekran tasarıma sahip Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+, IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. 3D Face Unlock, ultra geniş açılı selfie kamerası ve hassas hareket sensörü telefonların özellikleri arasında.

KENDİ ZEKASIYLA KARAR ALIYOR

OPPO, Reno4'ü yapay zeka destekli akıllı sensörle donattı. Bu sensör telefon sahibinin kimliğini tespit edebiliyor ve ayrıntılı içerik gösterip göstermemek konusunda kendi zekasıyla karar alabiliyor. Reno4'e mesaj geldiğinde sensör, kullanıcının yanında veya arkasında ekrana bakan başkaları olup olmadığını belirliyor, buna göre mesajın içeriğini gösteriyor.

OYUN MERAKLILARINA

POCO'NUN teknoloji ve oyun meraklıları için tasarladığı yeni akıllı telefonu X3 NFC'de, 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD + DotDisplay ekran bulunuyor. Snapdragon 732G ile donatılan, 2 stereo hoparlöre sahip telefon; 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan AI destekli dörtlü arka kamera sistemini barındırıyor. Yeni telefon, 5.160mAh pile sahip.

SAMSUNG'UN EN YENİSİ

SAMSUNG'UN yeni akıllı telefonu Galaxy M31S, 6.5 inç ekrana, 6.000 mAh pil gücüne, 25W'a kadar hızlı şarj özelliğine sahip. Telefonda 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik kamerası ve 5 MP makro kamera yer alıyor. Telefonda 8 çekirdekli işlemci ve 6 GB RAM bulunuyor.