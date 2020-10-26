WHATSAPP WEB'E ARAMA ÖZELLİĞİ

Edinilen bilgilere göre WhatsApp Web'e yeni özellik geleceği, şimdiye kadar sadece telefondan yapılan aramalar artık WhatsApp Web üzerinden de yapılabilecek. WhatsApp özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

WhatsApp'ın bir başka bomba özelliği daha ortaya çıktı. Mesaj gönderenlerin mesajlarını yok edecek olan bu özellik bakın nasıl çalışıyor, nasıl görünüyor? WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlıyor.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderebileceksiniz.