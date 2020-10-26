Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp'a gelen yeni bir özellik sayesinde mesajlaştığınız kişilere artık bakın ne yapabileceksiniz? İşte WhatsApp'ın yeni bomba özelliği... Daha önce WhatsApp 'ta herhangi bir kişiyi ya da grubu sessize alma süresi en fazla 1 yıldı. Bugün eklenen yeni özellik ile bu sürede değişiklik yapıldı. WhatsApp, kullanıma sunulduğu 2009 yılından beri, özellikleri ve esnekliği sayesinde kısa sürede popüler hale geldi. Ücretsiz bir hizmet olarak WhatsApp, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda mesajlara ve aramalara izin verir.
SÜRE BİTİNCE SES AÇILIYORDU
Bir kişi ya da grubu sessize aldığınızda en fazla 1 yıl sınırı vardı. 1 sene geçince ses otomatik olarak açılıyordu.
SON GÜNCELLEME GELDİ
WhatsApp 'a gelen son güncelleme ile birlikte artık bir kişi ya da grubu süresiz olarak sessize alabileceksiniz.
Andorid kullanıcıları için yeni özelliğin tüm kullanıcılara açıldığı bildirilirken iPhone kullanan WhatsApp kullanıcıları için ise kademeli şekilde özelliğin kullanıma sunulacağına yer verildi. Söz konusu özellik, WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Web üzerinden de kullanılabilecek.
WHATSAPP WEB'E ARAMA ÖZELLİĞİ
Edinilen bilgilere göre WhatsApp Web'e yeni özellik geleceği, şimdiye kadar sadece telefondan yapılan aramalar artık WhatsApp Web üzerinden de yapılabilecek. WhatsApp özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
WhatsApp'ın bir başka bomba özelliği daha ortaya çıktı. Mesaj gönderenlerin mesajlarını yok edecek olan bu özellik bakın nasıl çalışıyor, nasıl görünüyor? WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlıyor.
Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderebileceksiniz.
WhatsApp'a üç yeni özellik birden geliyor!
WhatsApp, hazırladığı bir blog yazısı ile kullanıma sunacağı yeni özellikleri açıkladı. Whatsapp, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak ve uygulama içi sorunları daha hızlı çözmek adına Android ile İOS kullanıcıları için 3 yeni özellik daha ekleyecek.
KARE KOD İLE ARKADAŞ EKLEME
WhatsApp'ta yakında QR kod ile kişi eklenebilecek. Bu özellik sayesinde QR kodlar, kullanıcıların telefon numaralarının kaydedilme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Çünkü WhatsApp, bu kodlar sayesinde kişilerinize yeni birini otomatik olarak ekleyecek.
KONFERANS ÖZELLİĞİNDE İYİLEŞTİRME
Son dönemde en çok kullanılan özelliklerin başında gelen konferans özelliğinde de iyileştirmeye gidiliyor. WhatsApp'ta 8 kişinin aynı anda video konferans yapabilmesinin önünü açtı. Bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, artık istenilen kullanıcının ekranını büyütmenize imkan tanıyacak.
HAREKETLİ ÇIKARTMALAR
WhatsApp'ın Android beta sürümünde hareketli çıkartmalar özelliğinin göründüğünden bahsetmiştik. WhatsApp'ın açıklamalarına göre bu özellik artık hazır ve aktif edileceği günü bekliyor. Bir sohbet esnasında hareketli çıkartmalar gönderebileceğiniz bu özellik, WhatsApp deneyiminize önemli bir yenilik kazandırmış olacak.
WHATSAPP NEDİR?
WhatsApp, kullanıma sunulduğu 2009 yılından beri, özellikleri ve esnekliği sayesinde kısa sürede popüler hale geldi. Ücretsiz bir hizmet olarak WhatsApp, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda mesajlara ve aramalara izin verir.
Bu uygulamayı çekici kılan şeylerden biri, çeşitli telefon ve bilgisayar işletim sistemlerinde çalışması ve mesajlaşmaya yardımcı olmasıdır.
Uygulama, ayrıca birebir veya grup aramaları yapmak için Wi-Fi ve hücresel verilerden de yararlanabilir.