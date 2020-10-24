Aktif olarak kullandığımız mesajlaşma uygulaması WhatsApp getirdiği yeniliklerle çok konuşuluyor. Kullanıcıların en büyük problemlerinden birisi de istemediği grup ya da kişi sohbetlerini belirli süreyle sessize almasıydı. WhatsApp yaptığı son güncellemeyle bu sorunu ortadan kaldırdı. Bilindiği üzere önceden sohbetler 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl şeklinde sessize alınabiliyordu ve bu kullanıcılar tarafından beğenilmiyordu. WhatsApp son güncellemesiyle 1 yıl seçeneğinin yerine 'her zaman' seçeneğini ekledi. Böylece kullanıcıların istediği özelliklerden birisi aktif edilmiş oldu. Şimdi milyonlarca kişi sohbetlerini her zaman seçeneğine tıklayarak kapatabiliyor.

WHATSAPP'TAN SÜRESİZ SESSİZ ÖZELLİĞİ

İstemediğiniz bir grup ya da kişi sohbetini 8 saat, 1 hafta ya da 1 yıl sessize alabiliyordunuz. WhatsApp yeni güncellemesiyle 1 yıl seçeneğini kaldırarak bunun yerine "her zaman" seçeneğini aktif hale getirdi.