PUBG 16. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile'da 16. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişi PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 16. sezonla ilgili yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Ayrıca yeni sezonda yer alacak özellikler de merak konusu oluyor. Peki, PUBG 16. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 15. sezon ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

PUBG 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere PUBG'de sezonlar yaklaşık iki ay devam ediyor. Bu bağlamda 15. sezonun 15 Kasım'da bitmesi 16. sezonun ise 17-18 Kasım gibi başlaması bekleniyor.