PUBG 16. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile'da 16. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişi PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 16. sezonla ilgili yapılacak açıklamayı büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Ayrıca yeni sezonda yer alacak özellikler de merak konusu oluyor. Peki, PUBG 16. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 15. sezon ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
PUBG 16. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bilindiği üzere PUBG'de sezonlar yaklaşık iki ay devam ediyor. Bu bağlamda 15. sezonun 15 Kasım'da bitmesi 16. sezonun ise 17-18 Kasım gibi başlaması bekleniyor.
PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER VARDI?
Ağır Silah 2.0
- Yeni silahlı araçların tadını çıkar!
Yepyeni silahlı araçlar: UAZ, Dacia, Buggy ve Pikap.
- Silahlı AH6 Helikopter, AT4-A Lazer Güdümlü Füze ve M202 Dört Namlulu Roketatar ile gökyüzünde hakimiyet kur!
- Üsleri ele geçir ve Süper Silah Sandıklarını alarak ağır silahların ve yeni ögelerin sahibi ol.
Yeni ögeler: İHA kumandası, taşınabilir silah ve bomba kıyafeti.
- Savaşa devam etmek için takım arkadaşlarını gelişmiş İletişim Kulesinde dirilt!
Yeni ve heyecan dolu bir oyun!
PUBG NEDİR?
Daha çok PUBG olarak bilinen Player Unknown Battlegrounds Bu oyun dünya çapında çok popüler, oyuncuların bir adaya düştükleri ve ayakta kalan son kişi olmak için sonuna kadar savaştıkları çok oyunculu bir battle royale oyunudur.
HİNDİSTAN, PUBG'Yİ YASAKLADI
Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi.
NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.
Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.