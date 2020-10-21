Dünyada milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan WhatsApp yaptığı güncellemelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. WhatsApp'ın Android beta sürümüyle bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sürüm numarası 2.20.202.7 olan güncellemede kullanıcıların dikkatini çekecek bir özellik geliyor. Yaşadığı sorunları support@whatsapp.com adresinden bildiren kullanıcılar otomatik cevapla karşı karşıya kalıyordu. Yeni güncellemelerle WhatsApp bu durumun önüne geçmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ BELLİ OLDU

Sürüm numarası 2.20.202.7 olan güncellemede kullanıcıların dikkatini çekecek bir özellik geliyor. Yaşadığı sorunları support@whatsapp.com adresinden bildiren kullanıcılar otomatik cevapla karşı karşıya kalıyordu. Yeni güncellemelerle WhatsApp bu durumun önüne geçmeye hazırlanıyor.Kullanıcılar ayarlardan destek kısmına ulaşarak teknik ekiple iletişim kurabilecek.