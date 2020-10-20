FM 2021 yeni özelliklerle geliyor! FM 2021 ne zaman çıkacak? Fiyatı açıklandı!

FM 2021 ne zaman çıkacak? FM 2021 fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı. Her yıl yenilenen özellikleriyle oyuncuların dikkatle takip ettiği oyunlardan birisi olan Football Manager serisinin 2021 versiyonu piyasaya çıkıyor. Oyunu Steam veya Epic Games'ten satın alabilirsiniz. Peki, FM 2021 ne zaman çıkacak? FM 2021 özellikleri nelerdir?

FM 2021 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sports Interactive tarafından duyurulan Football Manager 2021 oyunu için Epic Games Store ve Steam'den ön siparişler başladı. FM 2021 oyununun fiyatı ise Steam'de 224 TL, Epic Games Store'da ise 197 TL oldu.