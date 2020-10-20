FM 2021 yeni özelliklerle geliyor! FM 2021 ne zaman çıkacak? Fiyatı açıklandı!

FM 2021 ne zaman çıkacak? FM 2021 fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı. Her yıl yenilenen özellikleriyle oyuncuların dikkatle takip ettiği oyunlardan birisi olan Football Manager serisinin 2021 versiyonu piyasaya çıkıyor. Oyunu Steam veya Epic Games'ten satın alabilirsiniz. Peki, FM 2021 ne zaman çıkacak? FM 2021 özellikleri nelerdir?
FM 2021 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sports Interactive tarafından duyurulan Football Manager 2021 oyunu için Epic Games Store ve Steam'den ön siparişler başladı. FM 2021 oyununun fiyatı ise Steam'de 224 TL, Epic Games Store'da ise 197 TL oldu.
Uzunca bir süredir Fm serilerinde olan Türkçe dil desteği her zaman olduğu gibi yine Football Manager 2020 serisinde de olacak. Football Manager 2021 oyunu 24 Kasım 2020 tarihinde futbol severler tarafından indirilebilecek.
FM 2021 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Sports Interactive'in stüdyo yönetmeni Miles Jacobson: "Football Manager 2021 stüdyomuz için tarihi bir oyun. FM'i ilk kez hiç olmadığı kadar çok platforma getiriyoruz ve daha fazla sayıda oyuncuya favori takımlarının başına geçme şansı veriyoruz – ister PC'lerinde, ister koltuklarının rahatlığında veya telefonlarında ya da tabletlerinde."
Football Manager on yılı aşkın süredir ilk defa Xbox'a dönüyor. Yıl sonundan önce çıkacak olan Football Manager 2021 Xbox Edition oyunun popüler Touch serisi baz alınarak özel olarak hazırlanmış bir versiyonu ve Xbox kontrolcüleriyle en iyi performansı vermesi için tasarlanmış durumda.
FM21 Xbox, Xbox Store üzerinden sunulacak ve bir Play Anywhere dijital oyunu olacak, yani oyuncular kayıtlarını Xbox konsolları ve Windows 10 PC'leri arasında kullanabilecekler.
Oyun hem Xbox One, hem de yeni nesil Xbox konsolları – Xbox Series S ve Xbox Series X – için çıkacak ve oyunu tek bir kez alarak tüm Xbox ekosisteminde oynayabileceksiniz.