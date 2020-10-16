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    • Teknoloji
    • 16.10.2020 Gazete
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    hediye kazandırıyor

    test etkinliğine başvuran 20 kişi,  teknolojisi destekli ses kalitesini her yere taşıyan XboomGo serisi taşınabilir bluetooth lerden kazanma fırsatı elde ediyor.

    LG XBoomGo hediye kazandırıyor

    LG XBoomGo test etkinliğine başvuran 20 kişi, teknolojisi destekli ses kalitesini her yere taşıyan serisi taşınabilir bluetooth lerden kazanma fırsatı elde ediyor. test grubuna katılmak isteyenlerin 'http:// lgxboomgo.com/' adresine girerek kayıt olmaları gerekiyor. "Neden LGXBoomGo test takımında olmak istiyorsun?" sorusuna en uygun cevabı veren katılımcılar arasından, ürünle ilgili yorumlarını ve ürünle birlikte çektirdiği yaratıcı fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan 20 kişi XBoomGo hoparlör sahibi oluyor.

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