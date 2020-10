Şu anda Pixel cihazlarda kullanılabilir olan bu özellik, Google Asistan'la entegre olarak da çalışabiliyor. Bunun için Google Asistan'ı açıp "What song is this?" diye sormanız gerekiyor. Bunu söyledikten sonra şarkıyı mırıldanmaya veya ıslık çalmaya başlıyorsunuz ve Google Asistan karşınıza hatırlayamadığınız şarkıyı çıkarıyor. Google, bu süreçte yaptığınız mırıldanmayı analiz etmek için anonim olarak Google sunucusuna yüklüyor. Bu da uygulamanın sürekli daha iyi olmasının önünü açıyor.