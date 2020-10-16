Dünya teknoloji devi Apple'ın yeni modeli Iphone 12, herkesi büyüledi. 5G teknolojisini destekleyen ilk Iphone olan telefon, fiyatıyla da adından söz ettirdi.







Türkiye'de bir internet sitesinin 23 bin 600 liraya ön satışa çıkardığı telefon kısa sürede tükendi. Tüketim çılgınlığı herkesi şoke etti.







Klavyeye sarılan yurdum insanının yorumları gülümsetti:



Böbreğimi satarım diyordum, ancak o bile bu kadar etmiyor.



Ürün tükenmiş, ağlamak nafile.



Önceden Iphone fiyatına Şahin alınıyordu, şimdi de öyle.



Yıllardır beklediğim telefon sonunda çıkıyor ama onu almak için bir böbreğimden vazgeçmem gerekiyor.



Sinirimden gülüyorum, gülerken göbeğim hop yukarı hop aşağı bir şekilde sallanıyor.



Piyasaya çıksın 3 gün sonra BİM'deki kasiyer kızın elinde göreceksiniz.



Dünya teknoloji devi Apple'ın yeni modeli Iphone 12, herkesi büyüledi. 5G teknolojisini destekleyen ilk Iphone olan telefon, fiyatıyla da adından söz ettirdi.



Artık 12 Pro Bey diyeceksiniz



Bence 100 bin TL dahi olsa herkes alır. Kredi çeker yine de alır.



Kelimeler kifayetsiz kalabiliyormuş azizim...



O paraya eve girilir. 6-7 taksit ödenir.



Gördüğümüz kadarıyla Tofaş'a endeksli. Beş sene önce de Tofaş parasıydı şimdi de.



İçinde şarj ve kulaklığı bile yok. Ayıp!