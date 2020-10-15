WhatsApp'ın Android beta sürümünde son olarak yapılan güncellemede kullanıcıların merakla beklediği bir özellik daha gün yüzüne çıktı. 2.20.202.7 numaraları güncellemede WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir özellik belli oldu. WhatsApp uygulaması içerisinde sorun yaşayan kullanıcılar durumu support@whatsapp.com adresine bildiriyor ve otomatik bir yanıt alıyordu. Söz konusu olay defalarca tartışmaya neden oluyordu. WhatsApp'ın attığı son adımla bu sorunun tamamen önüne geçilecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ BELLİ OLDU

Sürüm numarası 2.20.202.7 olan güncellemede kullanıcıların dikkatini çekecek bir özellik geliyor. Yaşadığı sorunları support@whatsapp.com adresinden bildiren kullanıcılar otomatik cevapla karşı karşıya kalıyordu. Yeni güncellemelerle WhatsApp bu durumun önüne geçmeye hazırlanıyor.Kullanıcılar ayarlardan destek kısmına ulaşarak teknik ekiple iletişim kurabilecek.