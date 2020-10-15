Vayphone! İşte Iphone 12'nin fiyatı ve özellikleri

5G şebekesini destekleyen ilk Iphone.
Seramik koruma ile Iphone 11'e göre 4 kat daha sağlam ekran. Eski Iphone'a göre yüzde 11 daha ince ve yüzde 16 daha hafif.
6.1 inç OLED ekranı ise daha yüksek çözünürlüğe ve piksele sahip. Arka yüzünde yeni nesil çift kamera kurulumu mevcut.
Yeni lens yapısı ise görüntü alma kalitesi oldukça yüksek. Düşük ışıkta bile daha net fotoğraflar çekebiliyor.
Arka ve ön kamera 12 MP. Iphone 11'e göre daha uzun pil ömrüne sahip.
17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar internetten video izleme, 65 saate kadar müzik dinleme gibi süreleri kullanıcısına sunuyor.
Aynı zamanda hızlı şarj olma özelliği mevcut. 20W adaptör ile 30 dakikada bataryayı yüzde 50 miktarında doldurabiliyor.
Yeni modellerin aksine daha yumuşak olan köşe çizgilerinden uzak.