Apple'ın yeni modeli iPhone 12 için geri sayım devam ederken modeller bu akşam tanıtılıyor. Geçtiğimiz aylarda tasarımı, fiyatı ve bazı teknik özelliklerine dair bilgiler sızan iPhone 12 modellerinin ne zaman satışa sunulacağı, fiyat listesi ve teknik özellikleri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Mini, Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.