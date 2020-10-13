Ergo konforu

LG Electronics, üretkenliği ve konforu başka bir düzeye taşımak için tasarlanmış Ergo konsept monitörlerini piyasaya sürdü. Ergo özelliğine sahip LG monitörler, yukarı veya aşağı 130 milimetre aralığında, kullanıcıya doğru veya uzağa 180 milimetre derinlikte hareket edebiliyor ve ters yöne (280 dereceye kadar) bakacak şekilde dönebiliyor. Her iki yönde de 25 dereceye kadar eğilebilen ve arkaya dönebilen LG'nin Ergo konsept monitörleri, kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ergo konsepti, başlangıçta LG UltraGearTM 1ms (GTG) oyun monitörü, LG 21:9 UltraWideTM, LG UltraFine 4K ve LG QHD Monitörü olmak üzere LG'nin 5 premium IPS monitörüyle sunulacak.