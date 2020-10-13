Büyük ekran tutkusu

Son yıllarda büyük ekran televizyonlara olan ilgi ve talep arttı. GFK araştırma raporlarına göre, bu yılın Haziran ayı itibarıyla kümülatifte toplam PTV pazarı yüzde 15 büyürken, 75 inç üstü pazar segmenti yüzde 70 büyüme kaydetti. Büyük ekran televizyon satışlarındaki artışın önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor. Birçok tüketici televizyon alışverişinin ardından daha büyük ekran almadığı için pişman olabiliyor. Bu nedenle alım yapmadan önce iyice düşünüp karar vermek önem taşıyor. Büyük ekran televizyon için alım kararını verirken şu noktalara dikkat etmelisiniz:

1 Bir TV'nin boyutu, çapraz uzunluğunu ifade eder; bu uzunluk gerçek TV ekranının sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar ölçülerek bulunur. Çoğu kez inç cinsinden ifade edilir. 1 inç yaklaşık 2.5 cm'dir. Örneğin 55 inç bir TV'nin çapraz uzunluğu yaklaşık 140 cm'dir.

2 Tüm TV'ler için tavsiye edilen bir mesafe ve açı bulunur. En iyi ve en sürükleyici izleme deneyimi, görüş alanınızın 40 derecesinin ekran tarafından kaplanmasıdır. Bu izleme mesafesi alanı, sadece TV'nizin boyutunun bilinmesi ile hesaplanabilir. Bu uygun mesafeyi elde etmek için ekran boyutunu 1.2 ile çarpın. Yani 75 inç TV için bu 90 inç veya yaklaşık 2.3 metre uzakta oturmak demektir.

3 Genel kural, ekran boyutu arttıkça toplam piksel sayısının veya çözünürlüğün de artmasıdır. Çözünürlük ne kadar iyi olursa, pikseller yerine görüntüyü o kadar çok görürsünüz. Bu nedenle büyük ekran TV satın aldığınızda, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini tercih etmeniz de önemlidir. 4 TV alırken sehpa ve çerçevenin fiziksel boyutlarının yanı sıra bulunacağı odanın içinde gelecekteki yerleşimini de göz önünde bulundurun. Televizyonun tam boyutlarını mobilyalarınızın düzeniyle karşılaştırmayı unutmayın.

5 Büyük ekran televizyonun evinizde nasıl görüneceğinden emin değilseniz, duvarınızda satın almayı düşündüğünüz televizyonun boyutunda bir taslak oluşturabilirsiniz. Böylece satın almayı planladığınız TV'nin boyutu hakkında daha iyi fikir edinebilirsiniz.