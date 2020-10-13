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    • Teknoloji
    • 13.10.2020 09:53
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    • 13.10.2020 09:53
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    Bedava tablet kampanyası sonrası marketten ucuza tablet-İşte --ŞOK tablet kampanyası özellikleri ve fiyatı

    'nin en çok tercih edilen popüler zincir marketlerinden olan markette ucuz tablet kampanyasına katıldı. Her hafta onlarca ürünü indirimli bir biçimde raflara dizen ve , öğrenciler için ucuz tablet getireceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama akabinde de ŞOK markette ucuz fiyatlı tablet getireceğini açıkladı. Geçen haftalarda A101 ve BİM market indirimli tablet getireceğini duyurmuştu. ŞOK markette bu hafta düşük maliyetli tablet getiriyor. Peki, tabletlerin özellikleri ne? Ucuz tablet ne zaman gelecek? BİM marketler tarafından yapılan yazılı açıklamada bu hafta Cuma günü tablette indirim uygulanacağına yer verildi. İşte A101-BİM-ŞOK tablet kampanyası fonksiyonları ve fiyatı

    takvim.com.tr
    ŞOK marketten ucuza tablet-İşte A101-BİM-ŞOK tablet kampanyası...

    Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine online olarak devam etmekte olan öğrenciler için bir sevindirici haber de ŞOK marketten geldi. Geçtiğimiz haftalarda A101 ve BİM uygun maliyetli tablet getireceğini duyurmuştu. Bunun üzerine bir indirim haberi de ŞOK marketlerden geldi. ŞOK, A101 ve BİM ucuz tablet fiyatı ve fonksiyonları haberimizde... Tablet veya bir başka deyişle tablet bilgisayar, ortalama olarak bir kitap büyüklüğünde (7 inç) olan, kablosuz ve birçok bilgisayar işlemini gerçekleştirebilen akıllı cihazlardır. Tabletler bir akıllı telefon üzerinde yapabileceğimiz hemen her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza imkan sunarken, bir bilgisayarın işlemlerinin de birçoğunu gerçekleştirmemize yardımcı olabiliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....

    A101 VE BİM UCUZ TABLET

    Her hafta onlarca ürünü indirimli bir şekilde raflara dizen A101 ve BİM, öğrenciler için ucuz tablet getireceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama sonrasında da ŞOK markette ucuz fiyatlı tablet gtireceğini açıkladı.

    BİM UCUZ TABLET

    BİM'in yaptığı açıklamaya göre ucuz tablet 16 Ekim tarihinden itibaren raflarda olacak. HomeTech marka tabletin indirimli olarak satılacağı ve fiyatının

    749 TL olacağı belirtildi.

    4 çekirdekli işlemcili

    32 GB hafıza

    Android işletim sistemli

    Deri kılıflı

    A101 İNDİRİMLİ TABLET

    BİM'den sonra A101'de indirimli olarak tablet satacağını duyurdu. A101'de satışa çıkacak olan tabletin fiyatı 499 TL olarak açıklandı. Markası Lenova Tab M7 Tablet Bilgisayar

    4 çekirdekli işlemcili

    16 GB hafıza

    Android işletim sistemli

    ŞOK İNDİRİMLİ TABLET

    Son olarak ŞOK markette indirimli tablet kampanyasına katıldı. Çarşamba günü raflarda olacak olan indirimli tabletin markası Alcatel olarak belirtildi. İşte ürünün özellikleri

    GPS

    Android işlemcili

    415 g ağırlık

    16 GB hafıza

    Çocuk modu

    WiFi - Bluetooth 4.2


    Tabletlerde Hangi İşletim Sistemi Vardır?

    Eskiden "PC" denince ortalama bir kullanıcının aklına "windows" gelirdi… Sonradan yaygınlaşan "linux/unix" de günümüzde oldukça popüler hale geldi. Fakat bu işletim sistemler "yeni nesil" cihazlarda direk kullanılamazdı zira yeni cihazların çoğu dokunmatik ekran olduğundan buna göre özelleşmiş fonksiyonlara gerek duyuldu. O sebeple windows "mobil cihazlar" için çeşitli versiyonlarını çıkardı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Google "android" i, Apple ise "iOS" işletim sistemleriyle günümüze kadar geldiler. Özetle, günümüzdeki tablet PC'lerde en çok kullanılan işletim sistemleri bunlardır.

    Açık kaynak kodlu olmasıyla "Android" kısa sürede çok ilerledi ve büyük bir katılım sayesinde çok yayıldı. Windows'ta yapılan geliştirmeler Android'in gerisinde kaldı. Öte yandan iOS' da geliştirme yapmak için tamamen apple teknolojilerini kullanmak gerekiyor.
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    Haberler Teknoloji Bedava tablet kampanyası sonrası ŞOK marketten ucuza tablet-İşte A101-BİM-ŞOK tablet kampanyası özellikleri ve fiyatı