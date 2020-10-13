Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine online olarak devam etmekte olan öğrenciler için bir sevindirici haber de ŞOK marketten geldi. Geçtiğimiz haftalarda A101 ve BİM uygun maliyetli tablet getireceğini duyurmuştu. Bunun üzerine bir indirim haberi de ŞOK marketlerden geldi. ŞOK, A101 ve BİM ucuz tablet fiyatı ve fonksiyonları haberimizde... Tablet veya bir başka deyişle tablet bilgisayar, ortalama olarak bir kitap büyüklüğünde (7 inç) olan, kablosuz ve birçok bilgisayar işlemini gerçekleştirebilen akıllı cihazlardır. Tabletler bir akıllı telefon üzerinde yapabileceğimiz hemen her şeyi ve daha fazlasını yapmamıza imkan sunarken, bir bilgisayarın işlemlerinin de birçoğunu gerçekleştirmemize yardımcı olabiliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
A101 VE BİM UCUZ TABLET
Her hafta onlarca ürünü indirimli bir şekilde raflara dizen A101 ve BİM, öğrenciler için ucuz tablet getireceğini duyurmuştu. Yapılan açıklama sonrasında da ŞOK markette ucuz fiyatlı tablet gtireceğini açıkladı.
BİM UCUZ TABLET
BİM'in yaptığı açıklamaya göre ucuz tablet 16 Ekim tarihinden itibaren raflarda olacak. HomeTech marka tabletin indirimli olarak satılacağı ve fiyatının
749 TL olacağı belirtildi.
4 çekirdekli işlemcili
32 GB hafıza
Android işletim sistemli
Deri kılıflı
A101 İNDİRİMLİ TABLET
BİM'den sonra A101'de indirimli olarak tablet satacağını duyurdu. A101'de satışa çıkacak olan tabletin fiyatı 499 TL olarak açıklandı. Markası Lenova Tab M7 Tablet Bilgisayar
4 çekirdekli işlemcili
16 GB hafıza
Android işletim sistemli
ŞOK İNDİRİMLİ TABLET
Son olarak ŞOK markette indirimli tablet kampanyasına katıldı. Çarşamba günü raflarda olacak olan indirimli tabletin markası Alcatel olarak belirtildi. İşte ürünün özellikleri
GPS
Android işlemcili
415 g ağırlık
16 GB hafıza
Çocuk modu
WiFi - Bluetooth 4.2
Tabletlerde Hangi İşletim Sistemi Vardır?
Eskiden "PC" denince ortalama bir kullanıcının aklına "windows" gelirdi… Sonradan yaygınlaşan "linux/unix" de günümüzde oldukça popüler hale geldi. Fakat bu işletim sistemler "yeni nesil" cihazlarda direk kullanılamazdı zira yeni cihazların çoğu dokunmatik ekran olduğundan buna göre özelleşmiş fonksiyonlara gerek duyuldu. O sebeple windows "mobil cihazlar" için çeşitli versiyonlarını çıkardı. Bu gelişmeleri yakından takip eden Google "android" i, Apple ise "iOS" işletim sistemleriyle günümüze kadar geldiler. Özetle, günümüzdeki tablet PC'lerde en çok kullanılan işletim sistemleri bunlardır.
Açık kaynak kodlu olmasıyla "Android" kısa sürede çok ilerledi ve büyük bir katılım sayesinde çok yayıldı. Windows'ta yapılan geliştirmeler Android'in gerisinde kaldı. Öte yandan iOS' da geliştirme yapmak için tamamen apple teknolojilerini kullanmak gerekiyor.