Instagram hikaye neden görünmüyor sorusu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan sorunlar kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi beklenirken konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram keşfet neden açılmıyor? Hikayeme bakanları göremiyorum sorunu nedir? İşte detaylar...

INSTAGRAM HİKAYE NEDEN GÖRÜNMÜYOR?

Kullanıcılar Instagram'da hikayeye bakanları ve keşfet bölümünün açılmadığı bilgisini paylaşıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.