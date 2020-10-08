UYGULAMA KURARKEN BUNLARA DİKKAT!

Hem ios hem Android'de, kullandığınız uygulama çok önemli olsa da okumadan izin vermeyin. Özellikle ios ve android marka telefonlarda "Bir sefer izin ver, uygulama kullanırken izin ver" gibi şıklarla her zaman izin ver şıkkı bulunuyor. Her zaman izin ver şıkkını mümkün olduğunda kullanmamanız öneriliyor.

BİLGİSAYARA KURARKEN DE DİKKAT EDİN!

Bir çok kişi yasal olan ya da olmayan uygulamaları kurarken sürekli ilerle butonlarına basıyor.Uygulamalar kurulurken önce kurulacağı konumu yani diski sorar iken sonraki aşamada sizden şu programı ya da toolbar'ı kurulsunmu diye onaylı yerleri geçirtiyor.Öncelikle her aşamada uygulama ile neler kurulacak bunlara dikkat etmeniz gerekiyor gereksiz olan toolbar ya da bilgisayarınıza sizin onayınız ile bulaşacak gereksiz uygulamalara izin vermeyiniz.

En çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri ise indirme yaptığınız sitelere dikkat ediniz sahte uygulamalar ile bilgisayarınız virüs altında kalabilir bunun için uygulamaların kendi sitelerini bularak oradan indirme yapabilirsiniz.Tabi ki indirmek her program için ücretsiz değildir.