Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan fal uygulamalarından biri Faladdin... Öyle ki iş yerinde, okulda ya da sokakta fal meraklılarının sıklıkla kullandığı bu uygulamanın 'bildikleri' şaşırtıyor. Herkesin aklındaki 'Faladdin bu kadarını nasıl biliyor yoksa telefonlarımızı mı dinliyor?' Hem ios hem Android'de, kullandığınız uygulama çok önemli olsa da okumadan izin vermeyin. Özellikle ios ve android marka telefonlarda "Bir sefer izin ver, uygulama kullanırken izin ver" gibi şıklarla her zaman izin ver şıkkı bulunuyor. Her zaman izin ver şıkkını mümkün olduğunda kullanmamanız öneriliyor.
UYGULAMA KURARKEN BUNLARA DİKKAT!
Hem ios hem Android'de, kullandığınız uygulama çok önemli olsa da okumadan izin vermeyin. Özellikle ios ve android marka telefonlarda "Bir sefer izin ver, uygulama kullanırken izin ver" gibi şıklarla her zaman izin ver şıkkı bulunuyor. Her zaman izin ver şıkkını mümkün olduğunda kullanmamanız öneriliyor.
Faladdin uygulaması nasıl kullanılır?
Akıllı telefona sahip olan herkes, Faladdin uygulamasını rahatlıkla kullanabilir. Telefona yüklendikten sonra, uygulamayı kullanabilmek için birkaç bilgi istenir. Bunlar; isim, soyisim, meslek, doğum tarihi ve fal konusu gibi bilgilerdir. Ayrıca uygulamayı güncel olarak kullanabilmek için, güncel e-posta ile yüklemek gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra, kahve içip soğuttuğunuz fincanın resmi çekiliyor. Toplamda 3 resim yollanabiliyor. İkisi fincan, bir tanesi tabak resmi olabilir. Ya da üç resim birden fincana da ait olabilir. Daha sonra da fal konusu seçiliyor. Fal konularında da aşk, genel, para, iş gibi konular bulunmaktadır. İstediğiniz konuyu seçip, resimler de onaylandıktan sonra fal isteği yapılmış olur. Yoğunluğa göre 1 saat ile 4 saat arasında yorumlanmaktadır. Yorumlanmış fallara istediğiniz zaman ulaşmak mümkün.
Faladdin ile ilgili bilgiler
Faladdin'i diğer fal uygulamalarının önüne geçiren en temel yönü, falları uzun bir şekilde yorumluyor olmasıdır. Kullanıcılar en çok bu yönüne puan vermektedir. Ayrıca bu uygulamada, 24 saat dolmadan ikinci fal bakılmıyor. Yani her güne bir fal. Aynı gün içerisinde ikinci falı isteyenlerin kredi satın alması gerekiyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, uygulamada bir miktar ücret karşılığı canlı olarak da falına baktırabiliyor. Uygulama ile ilgili yorumlar oldukça güzel. Ve çok fazla kullanıcıya sahip. Ayrıca kullanıcı yorumlarına göre, falların doğruluk oranı da oldukça yüksek. Faladdin ailesi günden güne büyümeye devam ediyor.