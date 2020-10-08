Faladdin uygulaması nasıl kullanılır?

Akıllı telefona sahip olan herkes, Faladdin uygulamasını rahatlıkla kullanabilir. Telefona yüklendikten sonra, uygulamayı kullanabilmek için birkaç bilgi istenir. Bunlar; isim, soyisim, meslek, doğum tarihi ve fal konusu gibi bilgilerdir. Ayrıca uygulamayı güncel olarak kullanabilmek için, güncel e-posta ile yüklemek gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra, kahve içip soğuttuğunuz fincanın resmi çekiliyor. Toplamda 3 resim yollanabiliyor. İkisi fincan, bir tanesi tabak resmi olabilir. Ya da üç resim birden fincana da ait olabilir. Daha sonra da fal konusu seçiliyor. Fal konularında da aşk, genel, para, iş gibi konular bulunmaktadır. İstediğiniz konuyu seçip, resimler de onaylandıktan sonra fal isteği yapılmış olur. Yoğunluğa göre 1 saat ile 4 saat arasında yorumlanmaktadır. Yorumlanmış fallara istediğiniz zaman ulaşmak mümkün.