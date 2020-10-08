Türkiye'de özellikle son beş yıl içinde popüler olan ve milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen uygulamalar arasında olan kahve falı uygulamalarının sayıları da gün geçtikçe artıyor. İlginin bu denli yüksek olması da bu uygulamalardaki rekabeti alevlendiriyor. Fakat insanların kafalarını karıştıran bir soru var. Bu uygulamalar güvenilir mi? Bizi dinliyorlar mı? Son günlerde gelişen teknolojide Apple bomba özelliği sayesinde kamere ve mikrofona izin verdiğiniz uygulamalardan hangisi açık, hangisi bizi izliyor sorusu yanıt arıyor. İşte Türkiye'de milyonlarca indirilme sayısına ulaşan o uygulamanın bizi izlediği iddia edildi.
UYGULAMA KURARKEN BUNLARA DİKKAT!
Hem ios hem Android'de, kullandığınız uygulama çok önemli olsa da okumadan izin vermeyin. Özellikle ios ve android marka telefonlarda "Bir sefer izin ver, uygulama kullanırken izin ver" gibi şıklarla her zaman izin ver şıkkı bulunuyor. Her zaman izin ver şıkkını mümkün olduğunda kullanmamanız öneriliyor.
Faladdin uygulaması nasıl kullanılır?
Akıllı telefona sahip olan herkes, Faladdin uygulamasını rahatlıkla kullanabilir. Telefona yüklendikten sonra, uygulamayı kullanabilmek için birkaç bilgi istenir. Bunlar; isim, soyisim, meslek, doğum tarihi ve fal konusu gibi bilgilerdir. Ayrıca uygulamayı güncel olarak kullanabilmek için, güncel e-posta ile yüklemek gerekiyor. Bilgiler girildikten sonra, kahve içip soğuttuğunuz fincanın resmi çekiliyor. Toplamda 3 resim yollanabiliyor. İkisi fincan, bir tanesi tabak resmi olabilir. Ya da üç resim birden fincana da ait olabilir. Daha sonra da fal konusu seçiliyor. Fal konularında da aşk, genel, para, iş gibi konular bulunmaktadır. İstediğiniz konuyu seçip, resimler de onaylandıktan sonra fal isteği yapılmış olur. Yoğunluğa göre 1 saat ile 4 saat arasında yorumlanmaktadır. Yorumlanmış fallara istediğiniz zaman ulaşmak mümkün.
Faladdin ile ilgili bilgiler
Faladdin'i diğer fal uygulamalarının önüne geçiren en temel yönü, falları uzun bir şekilde yorumluyor olmasıdır. Kullanıcılar en çok bu yönüne puan vermektedir. Ayrıca bu uygulamada, 24 saat dolmadan ikinci fal bakılmıyor. Yani her güne bir fal. Aynı gün içerisinde ikinci falı isteyenlerin kredi satın alması gerekiyor. Ayrıca dileyen kullanıcılar, uygulamada bir miktar ücret karşılığı canlı olarak da falına baktırabiliyor. Uygulama ile ilgili yorumlar oldukça güzel. Ve çok fazla kullanıcıya sahip. Ayrıca kullanıcı yorumlarına göre, falların doğruluk oranı da oldukça yüksek. Faladdin ailesi günden güne büyümeye devam ediyor.