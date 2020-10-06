Gürültüyü dışarıda bırakın

3 renk seçeneği var

Realme, Buds Air Neo'yu tüketicilerin beğenisine sundu. Tek bir kulaklığı 4.1 gram ağırlığında olan, 13 mm ses sürücülerine sahip realme Buds Air Neo, tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 3 farklı renk seçeneği olan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor.