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    • Teknoloji
    • 06.10.2020 Gazete
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    Gürültüyü dışarıda bırakın

    Kablosuz kulak içi kulaklıkta birbiri ardına yeni modeller görücüye çıkıyor. Gürültü önleme özellikleriyle dikkat çeken yeni kulaklıklar, rüzgar geçirmez tasarımları ve kullanım süreleriyle de iddialı..

    Gürültüyü dışarıda bırakın

    Kullanıcısını tanıyor
    Huawei'nin     kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları FreeBuds Pro'nun rüzgar geçirmez tasarımı, rüzgar gürültüsünü azaltmak için ses alma deliklerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, kulaklık gövdeleriyle kolayca sesi ayarlıyor, aramaları yanıtlıyor, oynat düğmesine basıyor. FreeBuds Pro, yanlış dokunuşları en aza indirmek için kullanım alışkanlıklarını tespit ediyor.

    3 renk seçeneği var
    Realme, Buds Air Neo    'yu tüketicilerin beğenisine sundu. Tek bir kulaklığı 4.1 gram ağırlığında olan, 13 mm ses sürücülerine sahip realme Buds Air Neo, tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 3 farklı renk seçeneği olan kulaklığın pil ömrü, kılıf ile birlikte toplamda 17 saate çıkıyor.

    Sil baştan tasarım
    Samsung,     Galaxy Buds Live ile kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi. Kulağın şeklinden ilham alınarak tasarlanan kulaklık, 12 mm hoparlör ve bas kanalı, Aktif Gürültü Önleme gibi özelliklere sahip. Tam şarj edildiğinde, 6 saate kadar çalmayı destekliyor ve şarj kutusu birden fazla şarjla bu süreyi 15 saat daha artırıyor.

    Rüzgara meydan okuyor
    Oppo'nun     aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51 tüketiciyle buluştu. Kulaklık, rüzgar gürültüsünü azaltmak için tasarlanmış hava kanalları ile dikkat çekiyor. 15 dakikalık şarj kulaklığa 3 saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor.
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