Görüntü ve ses performansıyla iddialı

4K UHD, Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi TV teknolojilerini sunan Philips'in Yeni Performans Serisi TV'leri; görüntü ve ses özellikleriyle film/dizi izlemeyi, oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Philips'in Yeni Performans Serisi TV'lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla sesi artırmak çok kolay. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kabloya ihtiyaç olmuyor. Philips TV'ler; P5 görüntü işlemcisi, 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine de sahip.