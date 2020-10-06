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    • Teknoloji
    • 06.10.2020 Gazete
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    Görüntü ve ses performansıyla iddialı

    4K , Ambilight, , , ve gibi TV teknolojilerini sunan Philips'in TV'leri; görüntü ve ses özellikleriyle film/dizi izlemeyi, oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor.

    Görüntü ve ses performansıyla iddialı

    4K , Ambilight, , , ve gibi TV teknolojilerini sunan Philips'in Yeni Performans Serisi TV'leri; görüntü ve ses özellikleriyle film/dizi izlemeyi, oyun oynamayı ve müzik dinlemeyi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Philips'in TV'lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla sesi artırmak çok kolay. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kabloya ihtiyaç olmuyor. Philips TV'ler; P5 görüntü işlemcisi, 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine de sahip.

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    Haberler Teknoloji Görüntü ve ses performansıyla iddialı