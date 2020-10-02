Yaptığı güncellemelerle sık sık gündeme gelen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın son özelliği çok konuşulacak. Sürekli güncellenen uygulama yeni özellikleriyle insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Milyonların kullandığı mesajlaşma uygulamasının yeni bir bomba özelliği ortaya çıktı. Mesaj gönderenlerin mesajlarını yok edecek olan bu özelliğin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu. Programın yeni özelliğine dair merak edilen tüm detayları sizin için haberimizde derledik.
SÜRELİ MESAJ VE FOTOĞRAF DÖNEMİ BAŞLIYOR
WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz.
Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar) kaybolacak.
SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.
MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ
Yetkililer tarafından açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını net olarak ifade edildi.
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.