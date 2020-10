Facebook bünyesinde olan WhatsApp'ta her an yeni özellikler ve güncellemeler kulananların beğenisine sunuluyor. Bu anlamda yeni bir gelişme özellikle pandemi döneminde sevindiren haber geldi. WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu. The Guardian'da yer alan habere göre, salı gününden itibaren İngiltere de dahil olmak üzere altı ülkede kullanılmaya başlayan uygulama özelliği, kullanıcıların bilgi talepleri ve yönlendirildikleri içerik üzerinde Google'da arama yapmalarına olanak tanıyor. Uygulama, beş veya daha fazla kişinin zincirlerinden iletilen mesajların yanında görünecek bir büyüteç simgesi ekledi. Büyütece dokunulduğunda, komplo teorileri veya yanlış bilgi içeriyorsa bunun ortaya çıkaracak şekilde iletinin içeriği çevrimiçi olarak aranır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de