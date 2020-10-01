YALAN HABERLER YAYILIYOR

Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinde son dönemlerde yalan haberler çokça paylaşılıyor. Bu duruma engel olmak için WhatsApp, pandemi döneminde mesaj iletmeyi kısıtlandırdı ve kullanıcıların bir mesajı en fazla 1 kişiye iletebilmesi sınırını koydu.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bugün, sohbetteki büyüteç düğmesine dokunarak bu mesajları tekrar kontrol etmenin basit bir yolunu kullanabilirsiniz. Yeni özellik; birçok kez iletilen iletileri aramak için basit bir yol sağlamak, kullanıcıların haber sonuçları veya aldıkları içerikle ilgili diğer bilgi kaynaklarını bulmalarına yardımcı olabilir."