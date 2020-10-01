WhatsApp'a yeni özellik geldi. Şimdi birçok ülkede kullanıma sunulan yeni özellik önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanıma sunulacak. WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu. Uygulama, beş veya daha fazla kişinin zincirlerinden iletilen mesajların yanında görünecek bir büyüteç simgesi ekledi. Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
YALAN HABERLER YAYILIYOR
Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinde son dönemlerde yalan haberler çokça paylaşılıyor. Bu duruma engel olmak için WhatsApp, pandemi döneminde mesaj iletmeyi kısıtlandırdı ve kullanıcıların bir mesajı en fazla 1 kişiye iletebilmesi sınırını koydu.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bugün, sohbetteki büyüteç düğmesine dokunarak bu mesajları tekrar kontrol etmenin basit bir yolunu kullanabilirsiniz. Yeni özellik; birçok kez iletilen iletileri aramak için basit bir yol sağlamak, kullanıcıların haber sonuçları veya aldıkları içerikle ilgili diğer bilgi kaynaklarını bulmalarına yardımcı olabilir."
ARAMA ÖZELLİĞİ GELDİ
Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
Büyüteçe tıkladığınızda açılan sayfada o haberin ya da bilginin doğru olup olmadığını göreceksiniz.
Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar, kendilerine gelen bu bilginin doğru olup olmadığını internet üzerinden teyit edebilecek.
HANGİ ÜLKELERDE VAR?
Edinilen bilgilere göre WhatsApp geliştiricilerinin bu özelliği devreye aldığı , ancak şimdi sadece bazı ülkelerde bu özelliğin kullanıcılara sunulduğu öğrenildi. İşte o ülkeler:
İtalya,
Brezilya,
ABD,
İrlanda,
İngiltere,
İspanya
Meksika
Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlerde Türkiye 'de de kullanıcılara sunulması bekleniyor.
2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?
GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerden biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.
Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.
SÜRELİ MESAJ VE FOTOĞRAF DÖNEMİ BAŞLIYOR
WhatsApp, görsel medyaları karşı tarafa yollayan kullanıcıların bu görüntüleri sonradan yok edebilmesini sağlayacak. Yani süreli mesaj yollama dönemi başlıyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz.
Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar) kaybolacak.
SON KONUŞULAN ÖZELLİKLER NELERDİ?
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına çeşitli yenilikleri sunmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp bazı radikal kararlar alındığını açıkladı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar mahkemelik olabilir. Yetkililer yaptığı açıklamada kuralları ihlal eden kullanıcıların dava edileceğini duyurdu.
MAHKEME YOLU GÖZÜKTÜ
Yetkililer tarafından açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağını net olarak ifade edildi.
İKİ CİHAZ
Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.
SÜRESİ DOLAN MESAJLAR
Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.
MESAJ ARAMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.
DEPOLAMA ÖZELLİĞİ
Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.
MESAJ SİLME ÖZELLİĞİ
Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.
PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.
Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
DİZÜSTÜ WHATSAPP
WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.
GRUP KONUŞMA TARAMASI
Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.
Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.
FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN
Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.
KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.