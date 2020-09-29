Hürriyet'te yer alan habere göre, ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bir fotoğraf, video veya GIF seçer seçmez hemen sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz.

Ancak bu sürenin ne kadar uzunlukta olacağı henüz bilinmiyor. Ancak sızan bilgilere göre kullanıcıların o kişiyle sohbeti tamamlamasıyla gönderilen içerikler (fotoğraflar) kaybolacak.