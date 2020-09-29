Verileri koruyun

Bilgisayar, tablet ve telefonlar temel eğitim malzemesi haline gelince, dijital dünyada dolaşan 1 milyarı aşkın zararlı yazılıma karşı güvenlik önlemlerini almak da kritik hale geldi. Peki öğrenci, öğretmen ve veliler hangi dijital önlemleri almalı? Eset'ten Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, şu uyarılarda bulundu:

Bilgisayarda yer kaplayan ve performans kaybına neden olabilecek gereksiz uygulamaları silin.

Cihazlarınızda sistem ve program yamalarınızı ihmal etmeyin. Güvenliğin öncelikli kuralı, sistemi güncel tutmaktır. Bir diğer önemli kural da tıkladığımız yerlere dikkat etmektir. Özellikle 'exe' uzantılı ekli mesajlar başta olmak üzere internette karşınıza çıkan her bağlantıya tıklamayın.

Uzaktan eğitim eba.gov.tr üzerinden yapılıyor. İnternette muhtemel giriş ya da bağlantı problemlerinde çözüm önerisiyle karşınıza çıkabilecek sahte site ve yönlendirmelere dikkat edin. Adres çubuğunu sık sık kontrol altında tutun. Kullanıcı adı ve parola taleplerinde temkinli davranın.

Görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalı. Görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı.

Güncel antivirüs yazılımı kullanın.

Ödev ve ders notlarının kaybolmaması için verileri yedekleyin.