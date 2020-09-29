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    • Teknoloji
    • 29.09.2020 Gazete
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    2020, bitti

    'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji i 2020, geçen etkinliklerle tamamlandı.

    Teknofest 2020, dolu dolu bitti

    Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji i Teknofest 2020, geçen etkinliklerle tamamlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen festival, rekor katılıma sahne oldu. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı. 21 farklı kategoride yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, yerlimilli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu sosyal medyadan canlı yayınlarla milyonlara ulaştırıldı.

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