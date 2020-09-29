Teknofest 2020, dolu dolu bitti

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen festival, rekor katılıma sahne oldu. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı. 21 farklı kategoride yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, yerlimilli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu sosyal medyadan canlı yayınlarla milyonlara ulaştırıldı.