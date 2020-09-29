Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden girilmiyor? Keşfet neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden girilmiyor? Instagram'da özellikle 23.10 sonrasında çeşitli problemler meydana gelmeye başladı. Uygulamayı sürekli bir biçimde kullananan milyonlarca kullanıcı uygulamanın çöküp çökmediğine dair arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Özellikle keşfet bölümünde sıkıntılar yaşandığı ilk gelen bilgiler arasında bulunuyor.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar akış yenileme, kullanıcı hikayelerini güncelleme gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.