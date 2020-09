Samsung, yeni 4K kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazı The Premiere'i duyurdu. The Premiere, LSP9T ve LSP7T olmak üzere 130 ve 120 inç seçenekleriyle sunulurken, 4K lazer görüntü çözünürlüğü sağlıyor. The Premiere LSP9T, üçlü lazer teknolojisine sahip dünyanın ilk HDR10+ sertifikalı projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. 2800 ANSI lumens değerinde pik parlaklığa ulaşabiliyor.