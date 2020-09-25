Rengini seç harekete geç

Huawei'nin yuvarlak dikdörtgen yüzlü ilk akıllı spor saati olan WATCH FIT, 44 duruş gösterimi de dahil olmak üzere 12 antrenman kursunu kapsayan animasyonlu bir kişisel antrenörü destekliyor.

Ayrı ayrı animasyonlu fitness kursları, kullanıcılara akıllı telefon veya başka bir cihaza ihtiyaç duymadan ücretsiz birebir kişisel eğitim imkanı sağlıyor. WATCH FIT, performanslarını ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için, gelişmiş veri izleme ile 96 egzersiz modunu destekliyor.

1.64 inç boyutundaki AMOLED HD ekrana sahip saatin, nane yeşili, sakura pembesi ve grafit siyahı gibi renk seçenekleri bulunuyor.