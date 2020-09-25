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    • Teknoloji
    • 25.09.2020 16:17
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    • 25.09.2020 16:17
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    ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na sayılı günler kaldı! Hedef 'nin en büyüğü olmak...

    ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve himayesindeki organizatörlüğüyle 8 Ekim’de online olarak gerçekleştirilecek. ’nin  en büyük etkinliği olmayı hedefleyen bu etkinlikte Covid19 Pandemi süreci ve Dijitalleşme, , , Teknolojide İnsan, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain, , , KVKK, & , Artırılmış Gerçeklik & , & Akıllı Üretim, Dijital Çağ’da Yönetişim, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

    Sayılı günler kaldı! Hedef Türkiye'nin en büyüğü olmak...

    Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve himayesinde Sabah, www.sabah.com.tr, a Haber ve a Para ana medya sponsorluğunda organizatörlüğüyle 8 Ekim'de, online olarak gerçekleştirilecek.

    Geçtiğimiz yıl 600+ üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, bu yıl sanal olarak katılımcılarını buluşturacak. Ziyaretçilerine fiziki bir etkinlik gibi imkanlar sunan etkinlikte 2500+ katılımcı hedefi bulunuyor.

    'nin en büyük etkinliği olmayı hedefleyen bu etkinlikte Covid19 Pandemi süreci ve Dijitalleşme, , , Teknolojide İnsan, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain, , , KVKK, & , Artırılmış Gerçeklik & , & Akıllı Üretim, Dijital Çağ'da Yönetişim, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

    İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, MÜSİAD YK üyesi Fahrettin Oylum, T.C Sağlık Bakanlığı, Veri Yönetimi Daire Başkanı Dr.Özgür Sezer gibi çeşitli kamu kurumu ve özel sektörden 50+ üst düzey konuşmacıların bulunacağı etkinliğe Cisco, Havelsan, Red Hat, Siemens, Oracle gibi çeşitli sponsorlar destek veriyor.

    Etkinliğe katılmak istiyenler info@effuture.com adresinden ulaşabilecek.

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