Galaxy S20 FE ön satışta

Samsung, Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonunu sahneye çıkardı. 120 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç ekranı, 3'lü arka kamerasu bulunan Galaxy S20 FE'de 32 MP selfie kamerası yer alıyor. 4.500 mAh pil, hızlı şarj, kablosuz güç paylaşımı gibi özelliklerle donatılan telefon; Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

22 Ekim'e kadar Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse 'eskiyi götür, yeniyi getir' kampanyasından faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+'a hediye olarak sahip olabilecek.