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    • Teknoloji
    • 25.09.2020 Gazete
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    S20 ön satışta

    , S20 () sahneye çıkardı. yenileme hızına sahip 6.5 inç ekranı, 3'lü arka kamerasu bulunan Galaxy S20 FE'de 32 MP selfie kamerası yer alıyor. 4.500 mAh pil, hızlı şarj, kablosuz güç paylaşımı gibi özelliklerle donatılan telefon; , , , , ve renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    Galaxy S20 FE ön satışta

    Samsung, Galaxy S20 Fan Edition (FE) sahneye çıkardı. yenileme hızına sahip 6.5 inç ekranı, 3'lü arka kamerasu bulunan S20 'de 32 MP selfie kamerası yer alıyor. 4.500 mAh pil, hızlı şarj, kablosuz güç paylaşımı gibi özelliklerle donatılan telefon; , , Cloud Lavender, , ve renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    22 Ekim'e kadar Galaxy S20 FE için ön sipariş veren tüketiciler, isterlerse 'eskiyi götür, yeniyi getir' kampanyasından faydalanabilecek ya da Galaxy Buds+'a hediye olarak sahip olabilecek.

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