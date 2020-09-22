Fakir Hausgerate'nin robot süpürgesi Robert II RS710; çalışanlar, kalabalık aileler ve evcil hayvan besleyenler için süpürmeyi pratik hale geliyor. Uzaktan kumandasıyla oturduğunuz yerden süpürme imkanı veren robot süpürge, 120 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sağlıyor. Cihazın ön kısmında bulunan sensörler, mobilya koruma teknolojisi ile engellerin erken algılanmasına ve oda içinde güvenli şekilde dolaşmasına olanak sağlıyor. Robert II RS710, 1.5 cm yükseklikteki halı, kapı eşiği ve diğer engelleri rahatça çıkabiliyor.