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    • 19.09.2020 06:38
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    ’e 5 gün kaldı! 100 bin genç yarışacak

    birçok alanda olduğu gibi teknoloji alanında da ilerlemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve ’e yalnızca 5 gün kaldı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen festival bu yıl Gaziantep’te yapılacak. Festivalde 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 100 bin genç başvurdu.

    TEKNOFEST’te 100 bin genç yarışacak

    Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020'ye geri sayım sürerken, bu yıl Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e 5 gün kaldı. Yenişafak'ta yer alan haber şöyle:



    'MilliTeknolojiHamlesi' sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, binlerce gencin projelerini hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.



    100 BİN GENÇ YARIŞACAK
    Festivalde 21 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor. TEKNOFEST yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE bulunuyor.
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