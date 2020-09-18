



'MilliTeknolojiHamlesi' sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Gençlerin milli teknoloji üretme ve konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen TEKNOFEST, binlerce gencin projelerini hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.