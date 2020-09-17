iOS 14 özellikleri nelerdir? iOS 14 güncellemesi alan Apple iPhone modelleri hangileri?

iOS 14 özellikleri nelerdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Teknoloji severlerin yakından takip ettiği ve merakla beklediği iOS 14 yayınlandı ve kullanıcılar tarafından indirilmeye başlandı. Her yaptığı güncellemede daha iyi performans ve özellikler sunan Apple'ın bu yenilikleri neleri kapsıyor? iOS 14 güncellemesi alan Apple iPhone modelleri hangileri?
iOS 14 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
Ana Ekran'da Uygulama Arşivi
Uygulama Arşivi, Ana Ekran sayfalarınızın sonunda bulunan ve
tüm uygulamalarınızı gezinmesi kolay, sade bir görünümde otomatik olarak düzenleyen yeni bir alan.
Otomatik kategorizasyon
iPhone'unuzdaki tüm uygulamalar otomatik olarak Sosyal, Üretkenlik ve Eğlence gibi kategorilere ayrılıyor. Kategoriler uygulama kullanımına göre akıllı bir şekilde yeniden düzenleniyor.
Arama
Aradığınız uygulamayı hızlı bir şekilde bulmak için Uygulama Arşivi'nin üst kısmında bulunan arama çubuğunu kullanın. Ara'ya dokunduğunuzda uygulamalar alfabetik sırayla gösteriliyor. Böylece aralarında gezinmeniz ve istediğiniz uygulamayı bulmanız kolaylaşıyor.
Ana Ekran sayfalarını gizleme
Ana Ekran'ınızı rahatlatmak için sayfaları gizleyebilir, Uygulama Arşivi'ne erişmeyi kolaylaştırabilirsiniz. App Store'dan indirilen yeni uygulamalar otomatik olarak Uygulama Arşivi'ne gidiyor.
Telefon aramaları
Gelen aramalar tüm ekranı kaplamak yerine banner olarak gösteriliyor. Böylece yaptığınız iş bölünmüyor. Yok saymak için banner'ı yukarı, tüm telefon özelliklerini görmek için aşağı kaydırabilir ve aramayı dokunarak yanıtlayabilirsiniz.
Kompakt Siri
Siri, ekrandaki bilgilere başvurmanıza ve bir sonraki görevinize kolayca geçiş yapmanıza imkan veren yepyeni ve kompakt bir tasarıma sahip. Siz bir istek başlattığınızda Siri, ekranınızın altında beliriyor. Size gösterebileceği bir sonuç olduğunda, tıpkı bildirimler gibi ekranın üst kısmında görünüyor. Yeni kompakt tasarımla, sonuçlar da tam olarak ihtiyacınız olan bilgiyi verecek şekilde yenilendi.
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Şimdi başka bir uygulamayı kullanırken videonuzu izlemeye devam edebilir, gelen FaceTime aramalarını yanıtlayabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ne zaman buluşacağınızı kararlaştırırken görüntülü arama yapmak veya mail'lerinizi kontrol ederken kaçırdığınız TV programına göz atmak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.
En İyi Eşleşen sonuçlar
Uygulamalar, kişiler, bilgiler, Harita uygulamasında ilginizi çeken yerler ve web siteleri de dahil aramanıza en uygun sonuçlar en üstte gösteriliyor. Böylece ihtiyacınız olan şeyi kolayca bulabiliyorsunuz.
Hızlı başlatıcı
Git'e dokunarak uygulamaları ve web sitelerini hızla açmak için
birkaç karakter yazmanız yeterli.
İğnelenmiş sohbetler
İstediğiniz zaman ulaşabilmek için favori sohbetlerinizi listenizin en üstüne iğneleyin. Son mesajlar, Tapback'ler ve yazma göstergeleri için animasyonlar iğnenin üstünde görüntüleniyor. İğnelenmiş bir grup sohbetinde, son üç katılımcının mesaj gönderdiğinde iğnenin etrafında döndüğünü görüyorsunuz.
Ve daha birçok yenilik iOS 14 güncellemesi ile Apple cihazlardaki yerini aldı...
GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLAR
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (1. nesil)
iPod touch (7. nesil)