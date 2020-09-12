Milyonlarca kişi tarafından büyük bir tutkuyla oynanan PUBG'de bir dönemin daha sonu yaklaşıyor. PUBG Mobile'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken 15. sezonda hangi özelliklerin yer alacağı merak konusu oluyor. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, PUBG 15. sezon ne zaman başlayacak? PUBG 14. sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
PUBG MOBILE 15. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PUBG Mobile 15. yeni sezonun 15 Eylül tarihinde başlaması bekleniyor. 15. sezon yaklaşık iki ay sürecek ve 13 Kasım 2020'de sona erecek.
PUBG 14. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?
PUBG Mobile 14. sezonunun 13 Eylül'de bitmesi bekleniyor.
15. SEZON ÖZELLİKLERİ NELER?
PUBG Mobile'ın 15. sezonunda şu özelliklerin olması bekleniyor:
Koronavirüs temalı yüz maskesi aksesuarları olacak.
Samuray kostümlü yeni bir karakter bekleniyor.
Kaplamalar, sırt çantası, paraşüt, kıyafetler, dövme ve makyaj gibi özelliklerin eklenmesi muhtemel.
Silah görünümü ve ifadelerin eklenmesi.
Haritada birkaç değişiklik, bazıları birkaç konumu kaldırıp birkaç yeni konumla değiştiriyor.
PUBG NEDİR?
Daha çok PUBG olarak bilinen Player Unknown Battlegrounds Bu oyun dünya çapında çok popüler, oyuncuların bir adaya düştükleri ve ayakta kalan son kişi olmak için sonuna kadar savaştıkları çok oyunculu bir battle royale oyunudur.
HİNDİSTAN, PUBG'Yİ YASAKLADI
Hindistan, aralarında popüler PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi.
NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan'ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.
Hindistan'da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.
Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.
Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.
HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini" söylemişti.