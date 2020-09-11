Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 11.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Electronics'ten

    Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için boyunca geçerli olacak 2 kampanya başlattı.

    Samsung Electronics'ten indirim rüzgarı

    Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için boyunca geçerli olacak 2 kampanya başlattı. Buna göre; yetkili bayilerinden veya online mağaza üzerinden Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, yüzde 20 indirim fırsatından faydalanacak. Samsung marka seçili fırın, davlumbaz ve ocak ürünlerinden set alım koşulu bulunmaksızın tekli satın alım yapan tüketiciler ise kampanya kapsamında yüzde 15 indirim fırsatı yakalayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Samsung Electronics'ten indirim rüzgarı
    Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
    Tüm Teknoloji Haberleri