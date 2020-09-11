Samsung Electronics'ten indirim rüzgarı

Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için Eylül ayı boyunca geçerli olacak 2 kampanya başlattı. Buna göre; Samsung yetkili bayilerinden veya online mağaza üzerinden Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, yüzde 20 indirim fırsatından faydalanacak. Samsung marka seçili fırın, davlumbaz ve ocak ürünlerinden set alım koşulu bulunmaksızın tekli satın alım yapan tüketiciler ise kampanya kapsamında yüzde 15 indirim fırsatı yakalayacak.