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    • Teknoloji
    • 11.09.2020 Gazete
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    Watch satışa çıktı

    'nun i , 'de satışa sunuldu. OPPO Watch'un 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor.

    Oppo Watch satışa çıktı
    Oppo'nun i OPPO Watch, 'de satışa sunuldu. OPPO Watch'un 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyu bulunuyor. Kablosuz bağlantı özellikli her iki boy da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip. İlk kavisli ekrana sahip akıllı saat olan Watch'ta her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere 5 egzersiz modu bulunuyor. HeyTap Health uygulamasıyla fotoğraf çekildiğinde, akıllı saatin ekranı kullanıcının kıyafetiyle uyumlu oluyor.
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