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    • 08.09.2020 10:50
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    NFC fiyatı ne kadar? Yeni telefon Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir?

    Teknoloji meraklılar piyasaya yeni çıkan telefonları takip ediyor. Son yıllarda birçok markanın bütçe dostu telefonu tanıtılıyor. Dikkat çeken telefonlardan birisi olan NFC kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki, Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Telefonun henüz Türkiye’ye gelmediğini belirtmekte fayda var.

    Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar? Yeni telefon Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir?

    Yeni telefon Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir? Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar? Uygun fiyatlı telefonlar piyasalarda yerini bulmaya devam ediyor. Xiaomi'nin yeni markası POCO X3 NFC fiyatı araştırılıyor. Peki, Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar? Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir?

    XIAOMI POCO X3 ÖZELLİKLERİ

    Ekran: "120 Hz" 6,67 FHD+ LCD
    İşlemci: Snapdragon 732G
    RAM: 6 GB
    Depolama: 64 GB / 128 GB
    Ön kamera: 20 megapiksel
    Arka kamera: 64 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
    İşletim sistemi: Android 10
    Batarya: 5.160 mAh
    Boyut: 165.3 x 76.8 x 9.4mm
    Ağırlık: 215 gram

    6.67 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından POCO X3 NFC, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. LCD ekran kullanan ürünün ekran, nokta çentik tasarım kullanıyor.

    120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan ürün, içeriğe bağlı olarak sürekli 120 Hz seviyesinde kalmıyor, 50 Hz hıza kadar düşebiliyor. 450 nit parlaklık seviyesine ulaşan üründe HDR10 desteği de mevcut.

    Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisini kullanan POCO X3 NFC'de 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan üründe 5160 mAh kapasiteli bir batarya var. Bu da cihazın batarya ömrünün hayli uzun olduğunu gösteriyor.

    Kamera tarafında da iddialı olduğu görülen POCO X3 NFC'nin ana kamerasında Sony IMX682 sensör kullanılıyor ve 4K 30 fps video kaydı alınabiliyor. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kmaeraya 13 MP ultra geniş açılı lens ile 2 MP derinlik sensörü ile 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

    XIAOMI POCO X3 FİYATI NE KADAR?

    Rakip telefonlara göre, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan POCO X3 NFC, yarında itibaren raflardaki yerini alacak. Türkiye'ye henüz gelmeyen telefonunun fiyatı, 229 Euro ve 269 Euro arasında değişiyor. Telefonun 6GB RAM ve 64GB depolama sürümünün fiyatı 229 euro, 6GB RAM ve 128GB depolama sürümünün fiyatı ise 269 euro olarak açıklandı.
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