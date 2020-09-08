Xiaomi POCO X3 NFC fiyatı ne kadar? Yeni telefon Xiaomi POCO X3 NFC özellikleri nelerdir?

6.67 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından POCO X3 NFC, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. LCD ekran kullanan ürünün ekran, nokta çentik tasarım kullanıyor.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan ürün, içeriğe bağlı olarak sürekli 120 Hz seviyesinde kalmıyor, 50 Hz hıza kadar düşebiliyor. 450 nit parlaklık seviyesine ulaşan üründe HDR10 desteği de mevcut.

Qualcomm'un Snapdragon 732G işlemcisini kullanan POCO X3 NFC'de 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan üründe 5160 mAh kapasiteli bir batarya var. Bu da cihazın batarya ömrünün hayli uzun olduğunu gösteriyor.

Kamera tarafında da iddialı olduğu görülen POCO X3 NFC'nin ana kamerasında Sony IMX682 sensör kullanılıyor ve 4K 30 fps video kaydı alınabiliyor. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kmaeraya 13 MP ultra geniş açılı lens ile 2 MP derinlik sensörü ile 2 MP makro kamera eşlik ediyor.