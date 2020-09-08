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    • Teknoloji
    • 08.09.2020 Gazete
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    'de dijital hayat: Günde 7 saat 29 dakika te sörf yapıyoruz

    Günde ortalama 7 saat 29 dakikamız te geçiyor. ya ayırdığımız süre de 2 saat 51 dakika ile nın üzerinde...

    Türkiye'de dijital hayat

    Cep telefonları ve bilgisayarlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Araştırmalar, 'de te ve da geçirilen sürenin nın üstünde olduğunu ortaya koyuyor. We Are Social/ Hootsuite'in 'Digital 2020' raporuna göre; kullanıcı başına Türkiye'nin ve dünyanın dijital tablosu şöyle:

    İnternette geçirilen günlük süre:
    Dünya ortalaması: 6 saat 43 dakika
    Türkiye ortalaması: 7 saat 29 dakika
    Filipinler, 9 saat 45 dakika ile 1'inci, Türkiye 12'nci sırada.
    Mobil internette geçirilen günlük süre:
    Dünya     ortalaması: 3 saat 22 dakika
    Türkiye ortalaması: 4 saat
    5 saat 11 dakika ile 1'inci , Türkiye 13'üncü sırada.
    PC başında internette geçirilen günlük süre:
    Dünya     ortalaması: 3 saat 21 dakika
    Türkiye ortalaması: 3 saat 28 dakika
    Güney Afrika 5 saat 9 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 20'nci sırada.
    Oyun konsolunda geçirilen günlük süre:
    Dünya     ortalaması: 1 saat 10 dakika
    Türkiye ortalaması: 58 dakika
    Tayland 1 saat 43 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 14'üncü sırada.
    Sosyal medyada geçirilen günlük süre:
    Dünya     ortalaması: 2 saat 24 dakika
    Türkiye ortalaması: 2 saat 51 dakika
    Filipinler
    3 saat 53 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 15'inci sırada.

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