Cep telefonları ve bilgisayarlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Araştırmalar, Türkiye'de internette ve sosyal medyada geçirilen sürenin dünya ortalamasının üstünde olduğunu ortaya koyuyor. We Are Social/ Hootsuite'in 'Digital 2020' raporuna göre; kullanıcı başına Türkiye'nin ve dünyanın dijital tablosu şöyle:

İnternette geçirilen günlük süre:

Dünya ortalaması: 6 saat 43 dakika

Türkiye ortalaması: 7 saat 29 dakika

Filipinler, 9 saat 45 dakika ile 1'inci, Türkiye 12'nci sırada.

Mobil internette geçirilen günlük süre:

Dünya ortalaması: 3 saat 22 dakika

Türkiye ortalaması: 4 saat

5 saat 11 dakika ile 1'inci Filipinler, Türkiye 13'üncü sırada.

PC başında internette geçirilen günlük süre:

Dünya ortalaması: 3 saat 21 dakika

Türkiye ortalaması: 3 saat 28 dakika

Güney Afrika 5 saat 9 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 20'nci sırada.

Oyun konsolunda geçirilen günlük süre:

Dünya ortalaması: 1 saat 10 dakika

Türkiye ortalaması: 58 dakika

Tayland 1 saat 43 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 14'üncü sırada.

Sosyal medyada geçirilen günlük süre:

Dünya ortalaması: 2 saat 24 dakika

Türkiye ortalaması: 2 saat 51 dakika

Filipinler

3 saat 53 dakika ile 1'inci, Türkiye ise 15'inci sırada.