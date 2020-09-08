Honor, yeni akıllı saatleri Watch GS Pro ve Watch ES'i görücüye çıkardı. Watch GS Pro, 25 günlük pil ömrüne sahip. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi. Honor Watch GS Pro, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100'den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Ayrıca pek çok tıbbi takip özelliğine de sahip. Honor Watch ES ise 1.64 inç'lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle dikkat çekiyor.