Kullananlar bekliyordu! Büyüteç özelliğiyle bunları yapabilirsiniz

Facebook bünyesinde olan WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu. The Guardian'da yer alan habere göre, salı gününden itibaren İngiltere de dahil olmak üzere altı ülkede kullanılmaya başlayan uygulama özelliği, kullanıcıların bilgi talepleri ve yönlendirildikleri içerik üzerinde Google'da arama yapmalarına olanak tanıyor.
YALAN HABERLER YAYILIYOR
Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinde son dönemlerde yalan haberler çokça paylaşılıyor. Bu duruma engel olmak için WhatsApp, pandemi döneminde mesaj iletmeyi kısıtlandırdı ve kullanıcıların bir mesajı en fazla 1 kişiye iletebilmesi sınırını koydu.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bugün, sohbetteki büyüteç düğmesine dokunarak bu mesajları tekrar kontrol etmenin basit bir yolunu kullanabilirsiniz. Yeni özellik; birçok kez iletilen iletileri aramak için basit bir yol sağlamak, kullanıcıların haber sonuçları veya aldıkları içerikle ilgili diğer bilgi kaynaklarını bulmalarına yardımcı olabilir."
ARAMA ÖZELLİĞİ GELDİ
Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
Büyüteçe tıkladığınızda açılan sayfada o haberin ya da bilginin doğru olup olmadığını göreceksiniz.
Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar, kendilerine gelen bu bilginin doğru olup olmadığını internet üzerinden teyit edebilecek.
HANGİ ÜLKELERDE VAR?
Edinilen bilgilere göre WhatsApp geliştiricilerinin bu özelliği devreye aldığı , ancak şimdi sadece bazı ülkelerde bu özelliğin kullanıcılara sunulduğu öğrenildi. İşte o ülkeler:
İtalya,
Brezilya,
ABD,
İrlanda,
İngiltere,
İspanya
Meksika
Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlerde Türkiye 'de de kullanıcılara sunulması bekleniyor.
2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?
KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ
2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.
KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ BEKLENİYOR
Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte "karanlık mod" daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp'ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.
Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.