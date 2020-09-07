WhatsApp'a yeni özellik geldi. Şimdi birçok ülkede kullanıma sunulan yeni özellik önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanıma sunulacak. WhatsApp, kullanıcılarına sahte haberleri teyit edebilecekleri yeni bir özellik sundu. Uygulama, beş veya daha fazla kişinin zincirlerinden iletilen mesajların yanında görünecek bir büyüteç simgesi ekledi. Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
YALAN HABERLER YAYILIYOR
Sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinde son dönemlerde yalan haberler çokça paylaşılıyor. Bu duruma engel olmak için WhatsApp, pandemi döneminde mesaj iletmeyi kısıtlandırdı ve kullanıcıların bir mesajı en fazla 1 kişiye iletebilmesi sınırını koydu.
WhatsApp tarafından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bugün, sohbetteki büyüteç düğmesine dokunarak bu mesajları tekrar kontrol etmenin basit bir yolunu kullanabilirsiniz. Yeni özellik; birçok kez iletilen iletileri aramak için basit bir yol sağlamak, kullanıcıların haber sonuçları veya aldıkları içerikle ilgili diğer bilgi kaynaklarını bulmalarına yardımcı olabilir."
ARAMA ÖZELLİĞİ GELDİ
Hızlı şekilde yayılan ve dikkate tekılan mesajların sağ tarafında bir büyüteç olacak. Bu büyüteç simgesine tıklayarak mesajla alakalı internet üzerindeki diğer arama sonuçlarına ulaşabileceksiniz.
Büyüteçe tıkladığınızda açılan sayfada o haberin ya da bilginin doğru olup olmadığını göreceksiniz.
Bu özellik ile birlikte artık kullanıcılar, kendilerine gelen bu bilginin doğru olup olmadığını internet üzerinden teyit edebilecek.
HANGİ ÜLKELERDE VAR?
Edinilen bilgilere göre WhatsApp geliştiricilerinin bu özelliği devreye aldığı , ancak şimdi sadece bazı ülkelerde bu özelliğin kullanıcılara sunulduğu öğrenildi. İşte o ülkeler:
İtalya,
Brezilya,
ABD,
İrlanda,
İngiltere,
İspanya
Meksika
Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlerde Türkiye 'de de kullanıcılara sunulması bekleniyor.
2020'DE WHATSAPP'TA NELER DEĞİŞECEK?
KAYBOLAN MESAJLAR SEÇENEĞİ
2020 yılında WhatsApp'a "kaybolan mesajlar" özelliği eklenecek. Snapchat'ten alışık olduğumuz bu özellik yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar gönderdikleri mesajın ne zaman silineceğini seçebilecek. Seçenekler arasında bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olacak. Ayrıca isteyenler bu özelliği kapatabilecek.
KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ BEKLENİYOR
Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin yeni versiyonları ile birlikte "karanlık mod" daha da önem taşır hale geldi. Birçok uygulama karanlık moda uyum sağladı. WhatsApp'ın da yeni yıl ile birlikte karanlık moda uyum sağlaması bekleniyor.
Karanlık mod özellikle AMOLED ekrana sahip telefonlara pil tasarrufu yaptırması açısından önem taşıyor.
GÖRSEL DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ
WhatsApp'a yeni yılda eklenecek özelliklerdemn biri de "görsel doğrulama" özelliği olacak. Bu özellik ile kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafın orijinal kaynağını Google üzerinde sorgulayabilecek.
Bu özelliklerin tamamının test aşamasında olduğu biliniyor. WhatsApp'ın bu özellikleri kullanıcılarına 2020 yılının hangi aylarında sunacağı ise bilinmiyor.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ!
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.
GRUP SOHBETLERİNİ SESSİZE ALIN
Çenesi düşük arkadaş gruplarınızdan veya kişilerden sıkıldığınızda, "Grup bilgisi"ni açarak, grup konuşmanızı sekiz saat, bir hafta veya bir yıl boyunca sessizleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken konuşma ekranı açıkken grup veya kişi isminin yazılı olduğu tepedeki kısma dokunmanız ve açılan ekranda "sessize al" seçeneğine tıklamanız.
PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN
"Ayarlar"lardan "Veri Kullanımı"na tıklayarak, "Medyanın otomatik olarak indirilmesi" ayarlarını değiştirebilirsiniz. "Mobil veri kullanırken" düğmesine tıklayarak, verilerin wifi'sız ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanızı azaltabilirsiniz.
OTOMATİK YÜKLEMELERİ DURDURUN
Telefonuzun fotoğraf galerisinde utanç verici resimler olmasını istemiyorsanız WhatsApp'ın otomatik yükleme özelliğini kapatabilirsiniz. Bunun için sohbet ayarlarında "Gelen medyayı kaydet" i kapatarak fotoğrafların ve diğer medyanın otomatik indirme işlemlerini durdurabilirsiniz.
REFERANS İÇİN ÖNEMLİ MESAJLARI İŞARETLEYİN
Önemli bir mesajı bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doğru kaydırmak çok uzun sürebilir. Ama eğer o mesaja yıldızla işaretlerseniz (Yani favorilerinize kaydederseniz) hem sizin işiniz kolaylaşır, hem de mesajlaştığınız kişinin bundan haberi olmaz.
Bir mesaja yıldız eklemek için tek yapmanız gereken mesajın üstünü basılı tutmak ve çıkan yıldız simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup "Yıldızlı mesajlar"ı seçerek işaretlediğiniz tüm mesajları görebilirsiniz.
DİZÜSTÜ WHATSAPP
WhatsApp'ı bilgisayardan açarak artık işyerinizde istediğiniz kadar mesajlaşmanız mümkün. Bilgisayarınızdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp'inizden alacağınız QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranına taşıyabilirsiniz.
GRUP KONUŞMA TARAMASI
Eğer daha önce bir grup konuşmasında bulunduysanız, bu konuşmalara verilen isimlerin ne kadar saçma olabileceğini biliyorsunuzdur. Artık grup konuşmalarının isimlerini aklınızda tutmanıza gerek yok. Eski bir grup konuşmasını bulmak için tek yapmanız gereken konuşmanın içinde kimlerin olduğunu hatırlamak.
Herhangi bir konuşmada kişinin isminin üstüne tıklayarak daha önce beraber içinde bulunduğunuz bütün grup konuşmalarını görebilirsiniz.
FAVORİ SOHBETLERİNİZİ UYGULAMANIN TEPESİNE KOYUN
Bu özellik sayesinde bir konuşmayı sohbetler listenizin en üstüne koymanız mümkün. Tek yapmanız gerek sohbete basılı tutarak, ekranda beliren 'pin' opsiyonunu seçmek.
KALIN, ÜSTÜ ÇİZİLİ VE İTALİK
Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek.