Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri nelerdir? Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı ne kadar?

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA FİYATI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Xiaomi Mi 10 Ultra, işlemcisinden belleğine, tasarımından kamerasına pek çok yenilik sunuyor. 6.67 inç'lik ekranla gelen telefon, Full HD+ AMOLED ekran teknolojisi sunuyor. Ön kamera, cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış.

Ekran tarafında dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Xiaomi Mi 10 Ultra, 3.1 GHz çalışma hızına çıkabilen Kyro 585 çekirdeklere sahip.

16 GB RAM'le gelen telefonun dahili hafıza seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB. Bluetooth 5.2 teknolojisini destekleyen ürün, kamera tarafında da hayli iddialı görünüyor. 48 MP ana kamera ile gelen telefonun bu ana kamerasına 20 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera ve 12 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği de 120x dijital zum yapabiliyor olması. Huawei'nin bugüne dek 50x dijital zum ile yapabildiğinin üstüne koyan şirket, bu anlamda 120x dijital zum sunan ilk telefonu sunmuş oldu.

